Vaata uuesti: Anna Hintsi ja Tushar Prakashi uus lühidokumentaal "Eesti mees"

Armastus on toonud Tushari Indiast Eestisse elama. Nüüd on Tushar otsustanud minna oma väljavalitu sugulaste juurde Võrumaale, et õppida, kuidas olla tõeline eesti mees. Seejuures seisab Tushar silmitsi küsimusega, kas pärast eesti meheks saamist on ta vähem india mees.

Filmi käigus paneb Tushar end proovile paljude töödega, mis on eestlastele hästi tuttavad: kartulite panemine, vikatiga niitmine ning kirvega puude lõhkumine. Lisaks püüab ta lugeda ning mõista ka Tammsaare "Tõde ja õigust".

Filmi režissöörid, produtsendid ja monteerijad on Anna Hints ja Tushar Prakash, operaator Ants Tammik.