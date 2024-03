Vaiguviiul annab välja topeltplaadi Marju Kuudi varaste salvestustega

Plaatidele on koondatud 28 pala aastaist 1969–1974, millest paljud lood pole kas aastakümneid või kunagi varem laiemale avalikkusele kättesaadavad olnud. Plaadile jõudnud lugude seas on plaadifirma sõnul ka selliseid, mille olemasolu oli Marju Marynel-Kuut ise unustanud.

Plaadile jõuavad lood "Esmakordselt" (1970), "On juuni jaanuaris" (1970), "See on mu laul" (1971), "Nukker veebruar" (1970) "Suur on mu armastus" (1970), "Melanhoolne märts" (1970), "Sel ööl" (1970), "Meeles on aprill" (1970), "Ei sellest hooli" (1969), "Rõõm kevadest" (1971), "Ei minust sa kao" (1971), "Vaikid sa" (1973), "Päike kõrgelt käib" (1971), "Armastuse lugu" (1973), "Ilusa rõõmu laul" (1972), "Tubased soovid" (1972), "Kaks kuukiirt mu toas" (1973), "Võõraiks me ei jää" (1973), "Sa tulid augustis" (1970, "See pole see" (1970), "Lapsepõlve muinasmaa" (1974), "September – vihmakuu" (1970), "Palus pohli punetab" (1970) , "Sa tantsi sambat" (1971), "Et ööst saaks päev" (1970), "Oktoober" (1970), "Kui tahad olla hea" (1970) ja "Novembri hämarus" (1969).

Salvestised taastas originaallintide põhjal ning valmistas plaadistamiseks ette Priit Kuulberg, põhjaliku saatesõna kirjutas Berk Vaher. Topeltplaat ilmub Vaiguviiuli sõsarleibeli Jazz Vagabond väljaandena.

Mullu ilmus ka 1970. aastate alguses tegutsenud ansambli MERL album "Saagu nüüd mis saab…". Bändi kuulusid lisaks Marju Kuudile ka Reet Linna, Elle Kalmo ja Lagle Alpius.