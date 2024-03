Uuring: Eesti ettevõtjad on valmis üha rohkem kultuuri annetama

Kultuuriministeeriumi tellitud uuringust selgub, et Eesti ettevõtted on valmis veel enam kultuuri toetama. Ernst & Youngi korraldatud uuring näitab, et 40 suurettevõtet, kelle käive ületab viie miljoni euro piiri, on valmis rohkem annetama, kui neilt praegu küsitakse.

"Me tahtsime saada ülevaadet, kui palju kultuuri- ja spordivaldkonnas annetatakse ja mis on potentsiaal," ütles kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu ja kinnitas, et nad tahtsid just statistilist ülevaadet. "Saime teada, et ikkagi väga väike hulk toetab kultuuri ning pigem väikeste summadega, seega potentsiaal on küllalt suur ning nüüd tulebki aru saada, mida me peaksime tegema, et seda potentsiaali realiseerida."

Piipuu rõhutas, et soov ja tahtmine annetada aina kasvab. "Meie ülesanne on ettevõtjad üles leida," rõhutas ta ja lisas, et meie ühiskonnas ei ole veel seda praktikat, et kõik, kes kasumit teenivad, ka ühiskonnale tagasi annaksid. "Peame tegelema sellega, et suurendada seda ringi, kes annetavad."

"Meil on vaja suurendada ka kultuuri- ja sporditegijate oskusi eraraha kaasamisel ja kogumisel, seega selle uuringu väga oluline osa on ka juhend, kus on tehtud samm-sammult selgeks, kuidas ettevõtjale läheneda, oma väärtuspakkumisele mõelda ning hiljem mõjuraporteid koostada," rõhutas ta ja kinnitas, et oluline on suurendada ka julgust ettevõtjate poole pöörduda.

Viimasel paaril aastal on ka annetustes näha suurt tõusu, kuid Piipuu sõnul tuleneb see Ukraina sõjast, mis tõi annetuskultuuri ka suure muudatuse. "Seega see number ei anna meile täit pilti."

"Küll aga näeme keskmise arvestamisel seda, et mediaankeskmine ja aritmeetiline keskmine on väga erinevad, mis tähendab seda, et tegelikult enamik annetusi on väikesed ning me peame tegema tööd suurannetuste saamiseks," selgitas ta.

Uuring näitas ka seda, et suuremad ettevõtted toetavad pigem sporti kui kultuuri. Rohkem on valmis toetama ka suurema töötajate arvuga ettevõtted.