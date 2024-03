Neljapäevamemmede klubi avas Rannarootsi muuseumis käsitöönäituse

Neljapäevamemmed käivad Rannarootsi muuseumi käsitöötoas koos iga nädala neljapäeval. Muuseumi teisel korrusel avatud näituse esialgne idee kasvas välja Vormsi-teemalistest riideesemetest, mille autor on neljapäevamemm Rüüd Kamarik.

"Mõtlesime kõigepealt, et tema asju näidata, aga siis ta arvas, et kuna ta on neid juba kinkinud ja neid pole nii palju enam alleski ta enda käes, siis mõtlesime, et kaasame teisi memmesid ka," selgitas Rannarootsi muuseumi peavarahoidja Anu Raagmaa.

Rüüd Kamarik tõi näitusele muu hulgas enda tehtud Vormsi sõrmikud, kampsuni, säärised ja rätiku. Ta ütles, et need valmisid Marju Tamme juhendatud kursusel.

"Vormsis korraldati kursused ja need on kõik kursusel käies tehtud, nagu koolilaps olin. Ma lihtsalt tahtsin jäädvustada oma päritolu ja oma vanemate, vanavanemate ja tädide, onude oma, et kui nad Vormsis elasid, mida nad kandsid," rääkis Kamarik.

Neljapäevamemm Ene Smõslova ütles, et valis näituse jaoks oma perekonna varasalvest pärit kudumid. Tema sõnul on rannanaised alati kudunud.

"Mäletan, kui minu vanaema käis isegi karjas, siis tal oli sokikudumine alati kaasas. Lapsest peale, ma olin siis kuueaastane, kui vanaema ütles, et mis see siis olgu, laps istub käed süles, vaja kuduma õppida," meenutas Smõslova.

Näitus "Käsitöö geenid" on Rannarootsi muuseumis avatud suve alguseni.