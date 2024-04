Esilinastub Kaupo Kruusiaugu dokfilm Tarmo Soomerest

Kruusiaugu sõnul sündis film soovist anda rohkem sõna tarkadele inimestele. "Ajal, mil vandenõuline ja esoteeriline maailm vohab, on mul tunne, et targad inimesed ei saa piisavalt sõna või ei paista see piisavalt välja," sõnas ta. "Tarmo Soomere on oma elegantsel moel teinud palju selleks, et teaduslik mõte püsiks püünel. Minu rõõmuks tuli ta ka kaasa filmi ideega jälgida teda tema missioonil."

Filmis kohtub teaduste akadeemia president mitmete eesti tippteadlastega, sündinud dialoogide kaudu mõtestatakse meie praegust aega ning teadlaste ees seisvaid väljakutseid. Nii analüüsitakse akadeemiku ja Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professori Marek Tammega inimeseks olemist kokkupuutes looduse ja moodsa tehnoloogiaga, samuti humanitaar- ja reaalteaduste aina suuremat põimumist. Akadeemiku, mehaanikateadlase ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessori Jüri Engelbrehtiga arutatakse, miks 1+1 on vahel 4 ja vahel hoopis 1. Sotsiaalteadlase ja Tartu Ülikooli emeriitprofessori Marju Lauristiniga tuleb juttu haridusest ja sellest, kuidas AI tõstab meie kõigi triviaalsuse nivood.

"Mees missioonil" operaatorid on Kullar Viimne ja Aivo Rannik, monteerija Kaie-Ene Rääk, helioperaator Mart Kessel-Otsa, helirežissöör Harmo Kallaste ning produtsent Kaupo Kruusiauk. Filmile tegi muusika Janek Murd. Filmi pikkus on 52 minutit.

Režissöör Kaupo Kruusiauk on varem teinud dokumentaalfilme muusikust ja heliloojast Maria Faustist ("Machina Faust", 2022), näitlejast ja muusikust Peeter Volkonskist ("Viimane vürst", 2018) ja maletaja Jaan Ehlvestist ("Mängija", 2008). Lisaks on tema käe all valminud mitu "Eesti lugu" ning mängufilm "Sandra saab tööd".

Film jõuab vaataja ette esmalt Telia videolaenutuse kaudu ning seejärel saab seda sügishooajal näha ETV-s ja Jupiteris. Filmi rahastati portreefilmide konkursi voorust, mille on ellu kutsunud Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Portreefilmide konkursi eesmärgiks on esile tõsta Eesti kultuuriloos olulisi persoone.