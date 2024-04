Tallinnas esineb The Jesus and Mary Chain

21. augustil astub Tallinnas lavale Šoti mürapopibänd The Jesus and Mary Chain, kes tutvustavad Euroopas oma viimast albumit.

Märtsis ilmus bändi kaheksas stuudioalbum "Glasgow Eyes" ja käivitus Euroopa tuur, mis toob nad 21. augustil üle 35 aasta Eestisse esinema. Tegu on tuuri ainsa kontserdiga Baltikumis. Lisaks tähistab bänd 40 aasta möödumist debüütsingli ilmumisest.

Värske album salvestati Glasgow's produtsent Tony Doogani ja bändi Mogwai stuudios Castle of Doom. Põhimõtted olid meeste sõnul samad, mis 1984. aastal. "Lihtsalt läksime hunniku lugudega stuudiosse ja lasime kõgel omasoodu minna. Reegleid pole, lihtsalt teed kõike, mis vaja," ütles Jim Reid.

1998. aastal laiali läinud bänd, mis koosneb vendadest Jim ja William Reidist, tegutseb 2007. aastast taas aktiivsemalt ning oodata on ka dokfilmi ning autobiograafiat.

1989. aasta juunis esines The Jesus and Mary Chain Tallinna Lauluväljakul festivalil Rock Summer. Vendasid Reide ehmatas, et neid tuleb kuulama umbes 100 000 inimest. "Ma pole nii suurt inimhulka elus kunagi näinud," teatas laulja Jim.

Vägeva moototorsaagi meenutava kitarrimüra ja lavavile saatel lõhkusid nad väidetavalt ära osa lavatehnikast ja tekitasid korraldajatele tuhandetes soome markades kahju. Hiljem selgus, et tegu oli siiski meediamulliga ja tegelikult lõhkusid nad ära ainult mikrofonistatiivi. The Jesus and Mary Chain pahandas ka mitmeid kohalikke korüfeesid. Näiteks teatas Ivo Linna, et bänd, kellel saundiga probleeme, ei tohiks pealavale ronida.