Tallinn Music Week kogus tänavu 18 317 külastust

Euroopa kultuuripealinna Oulu2026, Music Finlandi ja Music & Media Finlandi koostöös esines TMW-il kõigi aegade rekordarv Soome artiste. Music Finlandi tegevjuht Mikko Manninen kinnitas, et aastate jooksul on TMW-ist kujunenud üks Euroopa huvitavamaid ja professionaalsemaid rahvusvahelises muusikatööstuse sündmusi. "Sel aastal osales siin rekordarv Soome ettevõtteid ja artiste. Music Finland teeb TMW ja Music Estoniaga mitmekülgset koostööd nii sisu, esinejate valiku kui ka erialaste kohtumiste korralduses ning Soome ja Eesti muusikaturud on kõigis valdkonna sektorites oluliselt lähedasemateks saanud."

Esmakordselt olid festivalil oma kavasid kureerimas teiste seas klassikalise ja nüüdismuusika esitlusfestival Classical:NEXT, Hollandi agentuur Yugofuturism, NERDS (North European Resonance and Dissonance Society), Eesti Elektroakustiliste Heliloojate Ühing koostöös Läti elektroonilise muusika kontserdikorraldaja Dirty Deal Audioga ja Leedu klubi Opium.

Moon Managmenti asutaja ja tegevjuht Marili Jõgi sõnas, et tema jaoks oli festival tänavu väga edukas. "Loodud sai tugev side eri valdkondade muusikagurudega ning paistab, et sain endale maailmatasemel mõjuka mentori. Nüüd tuleb anda aega, sest eksportimine on pikem ja järjepidevust nõudev protsess," rõhutas ta ja lisas, et TMW toob reaalseid tulemusi. "Tuleb vaid julgeda mõelda suurelt, leida võimalusi leitud niidiotsi kokku põimida ning loodud kontakte hoida ja tagasi kutsuda."

TMW konverentsil ja PRO programmis osales üle 1200 muusikatööstuse professionaali üle maailma. Festivali oli kajastamas üle 100 ajakirjaniku, sealhulgas Briti, Soome, Rootsi, Leedu ja Läti riiklikest ringhäälingutest, muusikaväljaannetest Louder, Arts Desk, Songlines, Jazzwise, Beats Per Minute.

Järgmine TWM festival toimub tuleval aastal 3.–6. aprillini.