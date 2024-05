Sõpruses linastub "The Roomi" režissööri Tommy Wiseau uus film

25. mail korraldab kinos Sõprus Eesti ainsa linastuse kultusfilmi "The Room" režissööri Tommy Wiseau uuest filmist "Suur hai".

"Suurt haid" on režissöör Tommy Wiseau lubanud näidata vaid neil kinodel maailmas, kes on viimase aasta jooksul näidanud vähemalt kolm korda tema filmi "The Room".

"Linastuskohustuse enda peale võtnud kinodel tuleb ka teiste filmide ette näidata "Suure hai" treilerit ning filmida rahva reaktsiooni sellele. Seda muide iga nädal ning seda Sõpruse kino nüüd ka teeb," ütles kino juht Ivar Murd.

"Nagu Sõpruse ja Tommy Wiseau puhul juba tavaks saanud, on kohal ka "Toa" üks põhistaare, Wiseau sõber Greg Sestero," lisas ta.

Uues filmis tuleb kolmel tuletõrjujal päästa New Orleansi linn hiidhai rünnaku eest. "Suur hai" on koletisefilm, millel on olemas kõik vaatajatele tuttavad Tommy Wiseau iseloomujooned.

"Suure hai" ja Wiseau puhul on endiselt võimatu aru saada, kas tegemist on kroonilise reaalsushäirega egomaniakiga või lihtsalt sajandi trolliga, kes veab kõiki ninapidi. Rohkem kursis olevate inimeste sõnul ei kattu treileris filmiga mitte ükski kaader.

Film on osa Tristan Priimäe kultusfilmide sarjast "Area 24". Samal päeval näidatakse ka Wiseau tuntuimat filmi "The Room". Mõlemale filmile järgneb Tristan Priimäe vestlus Greg Sesteroga, kes mõlemas filmis kaasa lööb.