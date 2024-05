Galerii: näituse "Sugu ja lugu" avamine fotomuuseumis

Fotomuuseumi uus teema-aasta keskendub keha kujutamisele Eesti fotoajaloos. Teema-aasta esimesel näitusel "Sugu ja lugu" on teoseid alates fotograafia algusest Eestis kuni digiajastu tulekuni 2000. aastatel.

Näitusel "Sugu ja lugu" on esil akt ja portreed, mille keskmes on keha. Leidub ka teoseid, kus keha kaudu väljendub eelkõige sümboolne tähendus või emotsioon. Esmakordselt Eesti kunstiloos on välja toodud ajalooline pornograafiline foto, mis eksisteerib iseseisva žanrina fotograafia algusaegadest.

Harjumuspäraste portreede kõrval näeb 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse fotosid, kus inimest on näidatud ebatraditsioonilises rollis või tegevuses. On pilte karnevali- ja kväärikultuurist ning privaatsetest intiimpraktikatest.

Näituse fotod on pärit peamiselt fotomuuseumi, aga ka teiste kultuuriasutuste ning eraisikute kollektsioonidest. Üle poole fotodest on avalikult eksponeeritud esmakordselt.

Uurimistöö käigus avastati mitu haruldast fotot, mis muudavad meie fotoajalugu. Näiteks originaalfoto Eesti oma pornofotograafilt Ned de Baggolt 1930. aastatest, nõukogude ajast pärinev eratarbeks valmistatud amatöörpornograafiline album ning vähetuntud autori Einar Tiitsi (1963-2016) ajaloo prügikastist päästetud looming.

Fotomuuseumi siseõues on eksponeeritud Anna Stina Treumundi (1982–2017) fotoseeria leidnegatiividest. Salatrepi galeriis on Merilis Roosalu ja Relika Kala koostatud väljapanek "Suvitajad" 1930. aastate rannakultuuri harrastajatest.

Näituse kuraator on Annika Haas, kunstnik-kujundaja Katri Haarde.

Olulist rolli mängivad näitusel tekstid, mille autorid on kunstiteadlane Katrin Kivimaa, soolise võrdsuse ekspert Mari-Liis Sepper, folklorist Andreas Kalkun ja Annika Haas.