Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa võitis Sean Bakeri film "Anora"

Grand prix' võitis Payal Kapadia linateos "All We Imagine as Light", mis oli 30 aasta jooksul esimene India film, mis jõudis Cannes'i põhivõistlusprogrammi. Parima stsenaariumi preemia pälvis Prantsuse lavastaja Coralie Fargeat' "The Substance".

Parima naisnäitleja preemia pälvis Zoe Saldaña rolli eest Jacques Audiard'i filmis "Emilia Pérez". Audiard'i film võitis ka žürii eripreemia. Parima meesnäitleja preemiaga tunnustati Jesse Plemonsit, kes astus üles "Vaeskesete" režissööri Yorgos Lanthimose uues filmis "Lugusid headusest", mis jõuab sel suvel ka Eesti kinodesse.

Parima lavastajapreemia võitis Miguel Gomes filmiga "Grand Tour", operaatoriauhinna pälvis Halfdan Ullman Tondeli film "Armand".

Eripreemia Queer Palm, mille nominentide hulka kuulus ka Anna Hintsi ja Tushar Prakashi "Saunapäiv", võitis Rumeenia linateos "Three Kilometers to the End of the World".

Cannes'i filmifestivali žüriisse kuulusid tänavu Juan Antonio Bayona, Ebru Ceylan, Pierfrancesco Favino, Lily Gladstone, Hirokazu Kore-eda, Nadine Labaki, Eva Green ja Omar Sy, žürii esimees oli "Barbie" lavastaja Greta Gerwig.