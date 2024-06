Marmormaze avaldas uue albumi "Thank You for Coming"

Räppar Marmormaze andis välja 12-loolise kauamängiva "Thank You for Coming", kus löövad kaasa artistid Rara Blue, Nova Reed ning produtsent Joonas Taimla.

"Soovin albumiga puistada südant, panna kuulaja jalg tatsuma, pea õõtsuma ning proovida enda kätt ja häält endale uutes muusikažanrites, näiteks jazz ja emo," ütles Marmormaze ja lisas, et albumi keskseks teemat on tema viimase kolme aasta emotsioonid ja läbielamised."

Eraldi tõstis ta albumilt esile koos Joonas Taimlaga valminud loo "Everything Yet Nothing", mis on muusiku sõnul tema kõige emotsionaalsem lugu.

Marmormaze'i debüütalbum "All Plugs Go To Heaven" ilmus 2021. aastal ning teine kauamängiv "Eesti projekt" ilmus 2022. aasta suvel.