Vanemuises oli Jaapani meediakunstniku lavateose Euroopa esietendus

"Tangenti" kunstilise juhi Shiro Takatani sõnul räägib tema lavastus koidust ja hämarikust ning kuidas päike puudutab maakera. Lisaks lavastuse vaatamisele on tema sõnul oluline pöörata tähelepanu ka helile.

"Meie idee on arusaam nendest hetkedest. Hetkel, mil päike loojub, seisame meie, väikesed inimesed, suurel maakeral. Sel hetkel tunneme me hirmu looduse vastu. Ja see on meie alguspunkt," selgitas ta.

Kanuti Gildi saali teatrijuht Priit Raud sõnas, et lavastus ühendab looduse, teaduse ja tehnoloogia. Laval näeb Jaapani legendaarset kunstikollektiivi Dumb Type, mille kaasasutaja ka Shiro Takatani ise on.

Kunstnikuna iseloomustab Takatanit Raua hinnangul looduslähedus ja ülim täpsus.

"Ta tahab maailma näidata väga naturaalses vormis, panna meid mõtlema selle peale, et me ei ole üksi siin maailmas. Ja muidugi see rahu ja üli-üli-ülitäpsus – kõik on viimse asjani täpselt paika pandud. Absoluutselt kõik," kirjeldas Raud.

Lavastus jõudis Eestisse Kanuti Gildi saali ja Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 koostöös.

See, et lavastuse Euroopa esietendus on Eestis ja just Tartus, on Raua sõnul märkimisväärne.

"Kerge ei olnud nii see ettevalmistusprotsess neid siia tuua kui ka need neli päeva, mil on ehitatud seda lava. Põhiliselt on see muidugi seotud sellega, et ongi kultuuriline erinevus, kuidas tehakse tööd või missugune on see, mis asi laval toimuma peab ka tehniliselt. Nii et see ei olnud kerge, aga väga tänuväärne ja seda ei juhtu tihti, et Jaapani trupi Euroopa esietendus on Eestis," rääkis Raud.

Lavastus "Tangent" jõuab Vanemuise teatris publiku ette veel ka kolmapäeval.