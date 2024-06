Suri prantsuse laulja Françoise Hardy

Françoise Hardy oli üle maailma tuntud ja armastatud prantsuse laulja ja näitleja, kelle muusikat iseloomustas klassikaline ilu ja melanhoolia. Hardy surmast teatas Instagramis tema muusikust poeg Thomas Dutronc. Prantsuse laulja oli viimased 20 aastat võidelnud lümfi- ja kõrivähiga.

Hardy esimene muusikaline hitt sündis lauluga "Tous les Garçons et Tous les Filles" 1962. aastal, mil laulja oli kõigest 18-aastane. Tema suurim ingliskeelne hitt oli 1968. aastal laul "It Hurts to Say Goodbye", mille kirjutas talle suur prantsuse laulukirjutaja Serge Gainsbourg. Laul küündis tabelite tippu nii Inglismaal kui Prantsusmaal.

Hardy laulis nii prantsuse, inglise, itaalia kui saksa keeles, kogudes seeläbi austajaid üle maailma. Näiteks Bob Dylan oli tema suur austaja, pühendades enda albumi "Another Side of Bob Dylan" tagakaanel Hardyle luuletuse.

2023. aastal valis muusikaajakiri Rolling Stone Hardy maailma suurimate lauljate edetabelis 162. kohale. Hardy oli nimekirjas ainuke prantslane. Hardy tegutses ka modellina, näiteks Yves Saint Laurenti heaks, ja näitlejana, mängides näiteks kolme Oscariga pärjatud filmis "Grand Prix" (1966). Olulisematest filmidest tegi ta anonüümse rolli veel näiteks prantsuse uue laine esindaja Jean-Luc Godardi hittfilmis "Masculin-Féminin".

Hardy lauljakarjäär kestis aga üle 50 aasta, mille jooksul avaldas ta üle 30 stuudioalbumi.