Lugemissoovitused lastele ja noortele: rendikassist hea tüdruku mõrvaraamatuni

Kadri Hinrikus "Taksi ja dogi suvi"

Kõige noorematel lugejatel soovitab Pullisaar kätte võtta Kadri Hinrikuse värske raamatu "Taksi ja dogi suvi", mille on illustreerinud Elina Sildre. "Taksi ja dogi suvi" on järg 2020. aastal ilmunud raamatule "Taks ja dogi". "Esimene osa oli laste seas hästi menukas. Neile meeldivad väga ka Elina Sildre joonistatud pildid," kiitis Pullisaar.

Nagu raamatu pealkirigi vihjab, on loo peategelasteks koerad. "Nad käivad näiteks rannas ja mustikal ning korraldavad võistluse, kus nad ei suuda välja selgitada, milles nad võistlevad ja kõik hakkavad tegema seda, milles nad parimad on," tõi Pullisaar mõned näited.

Pille Kannisto "Rendikass"

Kõige noorematele lugejatele sobib Pullisaare arvates ka Pille Kannisto "Rendikass", mille on illustreerinud Heiki Ernits. "See on selline raamat, et ma usun, et ka suurematel lugejatel on seda väga lõbus lugeda. Ise täitsa muhelesin seda lugedes," märkis ta.

Loo peategelane on 12-aastane Marta, kes võtab endale kassi, keda ta soovib välja rentima hakata. "Selles raamatus on ka väga palju südamlikke hetki – kui raamatu alguses tunneb Marta, et tal on väga suured probleemid, kohtub ta loo jooksul erinevate inimestega ja näeb, et tema probleemid ei olegi kõige hullemad," tõstis Pullisaar loolt katteloori.

Katie Kirby "Lottie Brooksi" sari

Veidi vanematele lastele soovitab Pullisaar Katie Kirby "Lottie Brooksi" sarja. "See sari on kogu aeg välja laenutatud," rõhutas ta sarja populaarsust.

Kirby raamatud on kirjutatud päevikuvormis. "Kui ma neljandas-viiendas klassis käisin, oli minul lugemiseks "Berti päevik". See ongi väga sarnane," kirjeldas ta ning rõõmustas, et nüüd olemas sari, kus on peategelaseks tüdruk. "Ma tõesti arvan, et tänapäeva laps suudab sellega suhestuda."

Neil Gaiman "Coraline"

Samuti pisut vanematele lugejatele sobiv Neil Gaimani "Coraline" on raamat, mis Pullisaares omal ajal tõelise lugemishuvi äratas. "Kuigi see on vanem raamat, julgen seda soovitada, sest olen väga head tagasidet saanud ja noortele see meeldib," lausus ta.

Loo peategelane Coraline avastab enda uuest kodust salapärase väikse ukse, kust avaneb fantaasiamaailm. "Seal on tema pere. Kõik tundub väga tore, ainult et perel on silmade asemel nööbid," avas Pullisaar loo tausta.

"Viivuranna Gümnaasiumi" sari, erinevad autorid

Vanematele lastele, kellele lugemine väga ei meeldi, soovitab Pullisaar "Viivuranna Gümnaasiumi" sarja. "Kui muidu noored kurdavad, et kirjutatakse hästi süngetest teemadest, siis see sobib neile, kes ei taha midagi sünget lugeda," jagas ta.

Holly Jackson "Hea türduku mõrvaraamat"

Holly Jacksoni "Hea tüdruku mõrvaraamat" on Pullisaare hinnangul muhe suvine krimiromaan, mis sobib ka täiskasvanutele. "Tõesti väga heal tasemel kirjutatud," kiitis ta ning tõi välja, et teoses on muu hulgas kasutatud kirjavahetusi ja päevikusissekandeid. "Ma usun, et iga lugeja elab sellesse lukku nii sisse, et tahab teada, kes süüdlane on."