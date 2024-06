Pildid: Esna galeriis avati Indrek Ikkoneni ehtekunsti isikunäitus

Näituse kuraatori Martin Bristoli sõnul saavad Indrek Ikkonenis kokku sügav aja- ja kultuurilooline teadmine ning suurepärane tehnikate tundmine. "Oma õppejõutöö tõttu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on Ikkonen ise paljudele eeskujuks ja õpetajaks. Sellel näitusel tahame rõhutada autoriloomingu kujunemist eeskujudelt õppimise ning traditsiooniliste tehnikate süvatundmise kaudu," sõnas Bristol.

Indrek Ikkoneni sõnul võivad eeskujud olla nii inspireerivad kui hirmutavad. "Eeskujud võivad innustada ise oma teed otsima, aga võivad panna kahtlema ka enda oskustes ja eesmärkides," märkis kunstnik.

Käesolevale näitusele ongi jõudnud ehted, mis on sündinud eeskujudest. "Minu eesmärk ei ole olnud luua koopiaid, vaid läbi loomise mõtestada seda, mis mind inspireerib. Läbi ehete tegemise saan lähedasemaks oma eeskujudega. Olen nendelt kaasa võtnud vormi, mustri fragmente, värve ja tehnoloogiaid," selgitas Ikkonen.

Eeskujudena näeb Ikkonen nii loodust kui ka konkreetseid kunstnikke. "Looduses on kõik juba olemas ideaalsel kujul. Kui vaadata taimi lähedalt, siis nii suurt vormi-, rütmi- ja värvimängu ei leia mitte kuskilt mujalt. Selline eeskuju saab ainult inspireerida," leidis ta.

Oma loomingus tegeleb Ikkonen kolme eri suunaga – etnograafilised ehted, filigraan ja vabalooming. Kui esimesed kaks on seotud traditsioonide ja kindal vormiga, siis vabaloomingus katsetab ta erinevate vormide, materjalide, pindade ja värvide kokku sobitamisega. "Mind inspireerib metall – see on kõige alus. Minu jaoks on huvitav, kui ma suudan vormida abstraktse mõtte, loetud lause või looduses nähtud detaili metalli. Kolmkõne minu, materjali ja mõtte vahel loob väljundi mida sõnadega ei oskaks öelda," ütles ta.

Indrek Ikkonen on õppinud kunstiteadust Eesti Kunstiakadeemias, ajalugu Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku metallitööd ning on selliselt suure osa oma elust tegelenud olnu uurimise, mõtestamise ja taasloomisega. Alates 2015. aastast on ta Viljandi Kultuuriakadeemias andnud loenguid ja praktikume ning alates 2017. aastast töötab samas õppejõuna.