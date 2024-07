Galerii: EKA noore kunstniku preemia laureaat Samuel Lehikoinen avas isikunäituse

Samuel Lehikoinen sõnas, et käsitleb näitusel ekraanikeskse oleluse iroonilist ja düsfunktsionaalset loomust, rõhudes hetkelisele rahuldustundele, mida tekitab sotsiaalmeediavoogudes leviva "tühjadest kaloritest" koosneva sisu kinnisideeline tarbimine.

"Kuigi oleme teadlikud tähelepanu häirumise kahjulikest mõjudest vaimsele tervisele, loovusele, sügavale mõttetööle ja siirastele inimsuhetele, näib siiski, et oleme sellega leppinud või jõuetud sellele vastu seisma. Mõttetu sisu pidev kugistamine peegeldab meie suhet lääne dieedi alustalaks oleva madala toiteväärtusega toiduga. Pakkudes lihtsat ja kergesti ligipääsetavat toiteallikat, alandavad need tühjad tarbimisharjumused elukvaliteeti, tehes meid pikemas perspektiivis haigemaks ja passiivsemaks," kirjeldas kunstnik.

Lehikoinen selgitas, et näitusel väljas olevad teosed peegeldavat tema suhet üksildusega. "Mul on kalduvus end isoleerida välismaailmast ja otsida lohutust üksindusest, kuid kannatan siiski enesekehtestatud isolatsiooni kõrvalmõjude all. Loomingus huvitab mind videomängude eskapistlik olemus ning eksperimenteerimine selle väga meelelahutusliku meediumiga, luues vaimse tervisega seotud interaktiivseid teoseid," märkis ta.

Näitusel on väljas uued eksperimentaalsed videomängud, installatsioonid ja 2D tööd.

Samuel Lehikoinen (1990) on Soomes sündinud visuaalkunstnik, kes elab ja töötab Helsingis. Ta lõpetas bakalaureuseõppe 2016. aastal Kankaanpää Kunstikoolis ja omandas 2023. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi kaasaegse kunstis. Lehikoinen on peamiselt töötanud maalikunstnikuna. Tal on olnud alates 2016. aastast kuus isiknäitust, ta on osalenud mitmetel grupinäitustel ja tema teosed on Jyväskylä Kunstimuuseumi kogus. Viimastel aastatel on Lehikoinen süvenenud videomängude arendamisse. Tema Eesti Kunstiakadeemia lõputöö "Töötuse simulaator 2018" on autobiograafiline videomäng, mis käsitleb meeste üksildust ja Soome sotsiaalhoolekandesüsteemi. Teos pälvis 2023. aastal EKA noore kunstniku preemia.

Näitus jääb avatuks 5. augustini.