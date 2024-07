Jane Napp: "Kes kardab Virginia Woolfi?" on fassaadi loomisest ja selle kokkukukkumisest

"Kes kardab Virginia Woolfi?" räägib keskealisest abielupaarist, George´ist ja Marthast, keda mängivad Alo Kõrve ja Carita Vaikjärv. Vaataja ees hargneb kolmetunnine psühholoogiliselt pingeline lugu sellest, kuidas paar ühe öö jooksul oma suhteprobleeme lahkab.

Loosse lisavad vürtsi keset ööd saabuvad külalised, Honey ja Nick, keda kehastavad Jane Napp ja Nils Mattias Steinberg. Steinbergi ja Napi sõnul on tegemist vaimukalt kirja pandud ja lavastatud, kuid siiski traagilise, samas elulise ja inimliku looga.

"Ta on reaalsuse eitamine, illusioonide loomine, fassaadi hoidmine, selle loomine ja siis tegelikult selle kokkukukkumine. Seal on palju äratundmist, ikkagi selline naer läbi pisarate. Tegelikult need situatsioonid, kus ennast ära tunneme, ei ole võib-olla elu kõige meeldivamad," leidis Honey osatäitja Jane Napp.

"Kõik tegelased on kirjutatud nii, et neil on mingi asi ajada. Need asjad, mis juhtuvad on väga usutavad. Sa naerad, ja ongi väga naljakas, aga samas tikub nagu nutt millegipärast peale. Minu meelest on see klassikalise psühholoogilise teatri juures ahe asi," rääkis Nils Mattias Steinberg.

Ameerika näitekirjaniku Edward Albee näidendit on Eestis varem korduvalt lavastatud. Seekordne lavastaja on Andrus Vaarik, kes ise mängis Linnateatris kümme aastat George'i rolli.

"Eestis on väga vähe inimesi, kes tunnevad seda materjali nii hästi kui tema ja ta suutis kogu selle suure teadmise endale omase sarmi ja humoorikusega ka meieni kommunikeerida. Loodan, et suudame seda ka tema vääriliselt mängida," sõnas Steinberg.

"Minu meelest oli Vaarik suurepärane lavastaja ja ma loodan, et ta lavastab veel," lisas ta.

Lavastust mängitakse sel suvel veel kuni augusti alguseni. Sama lavastust näeb publik ka järgmisel suvel.