Muusikaettevõtja Margus Varusk: muusika on inimeste äri

Muusikamaailmas edu saavutamise aluseks on Varuski sõnul siiski see, et on olemas andekas muusik ja hea lugu. "Muidu pole midagi turundada. Sa võid halba turundada, aga sel pole pikka pidu," sõnas ta ja lisas, et lisaks andekusele peab ühel noorel inimesel muidugi see miski veel olemas olema. "Kui me räägime andekusest kui heast lauljast, siis neid on meil maailmas miljoneid. Väga hea, kui artistil endal oleks see maailmavallutusplaan juba olemas, siis on ka label'il, turundajal või tiimil, mänedžeridel teda lihtsam aidata või suunata."

Pole sugugi harv nähtus, et Eesti muusik peab enda äraelatamiseks tegema muusika kõrvalt ka tavatööd. "Mingi hetk sa langetad elus valikuid, et mis suunas sa lähed, sa ei saa lõpuni mitut erinevat asja teha, et sa oled kas küünetehnik või laulja. Vali, kus sa rohkem teenid," rääkis Varusk ja märkis, et enamus proovivad täiesti lõpuni välja olla pigem muusikud.

Tänavu hilistalvel otsustas plaadifirma Warner Music enda Eesti haru sulgeda. "Kõrvalt vaadates on see ikka suht radikaalne otsus, panna mingil territooriumil, me ei räägi siin ainult Eestist, vaid kogu Baltikumist, kontor kinni ja hakata juhtima selle territooriumi tööd Soomest. Muusika on inimeste äri, siin loevad kohalikud suhted, sa pead suhtlema kohalikus keeles, sul peavad olema kontaktid raadioinimeste, ja muu meedia inimestega. Kui sa selle korraks kinni paned, siis seda uuesti lahti teha on suht keeruline."

Muusikaäris teenimiseks Varuski sõnul ainult muusika levitamisega läbi ei löö. "Sa pead esinema, sul peavad olema tuurid, suured kontserdid, kontserdid piletitega, sest muidu ei tule. Eesti striimingunumbrid on ikkagi hetkel veel nii väikesed ja meie turu preemiumpakettide hinnad veel nii madalad, et seal nii suuri rahasid ei liigu."

Kuna Eesti muusikaäri on Varuski sõnul veel küllaltki noor, siis puuduvad paljudel ka elementaarsed teadmised selles läbilöömiseks. "Meil on tihtipeale see, et artist sünnitab stuudios oma väikse üllitise välja ja arvab, et see on nüüd kõige parem asi, mis maailmas on, et nüüd armastage mind. Tegelikult see nii ei käi," sõnas ta ja lisas, et kuulajateni jõutakse siiski läbi turunduse, traditsioonilise promo.

"Eestis on paljude artistide jaoks keeruline aru saada, miks on vaja teha seda traditsioonilise promo poolt ehk käia raadios, teles, suhelda muu meediaga. Seal on kuskil see valehäbi või hirm peidus, et mis minust arvatakse. Kui sa oled artistina aus, siis sul ei ole midagi häbeneda," kinnitas Varusk.