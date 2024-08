Pildid: Vaal galeriis avati Juss Piho isikunäitus

Teosed on tehtud enamjaolt käesoleval aastal. Kuid näituse tuuma tekitamine ehk komplekteerimine ja sobitamine toimub kunstniku sõnul ikkagi spontaanselt, galeriis kohapeal, lähtudes alati ruumist ja piltide omavahelistest sobivusest. Piho peab tähtsaks üldist muljet.

Vaadake pildi detaile, ütleb Piho. Tema maalidelt leiab puhtad jooned, määratletud vormid, täpse teostuse ja hoolikalt moduleeritud värvigamma. Need tehnilised võtted oma erinevustes loovadki pildi pinge. Tervikmulje on see, mis kirjeldab inimest tema liikuvas hetkes ehk mänguhoos, kuid samas on pildi dünaamika täiesti staatiline. See on ideaalne filosoofiline hetk.

Näitus on viies osa eelmisel aastal alustatud sarjas "Valik". Näitus on avatud 7. septembrini.