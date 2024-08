Galerii: "Narva Veneetsia Saatkond" tõi rahva kunsti ja kanaleid nautima

Narva külje all asub Kulgu piirkond, mida kutsutakse ka Narva Veneetsiaks. See on Narva veehoidla ääres asuv kanalite süsteem koos paadigaraažidega. Garaažid on midagi enamat kui lihtsalt paadikuurid – seal on kogukond, kellele meeldib kala püüda ja veeta aega vee läheduses.

2022. aasta suvel alustas Narva kunstiresidentuur projektiga "Narva Veneetsia Saatkond", mis sel aastal peab kolmandat hooaega. Augustis ja septembris toimuvad erinevad sündmused, kus kunstnikud ja kohalikud elanikud saavad üksteisega lähemalt tuttavaks.

Teisipäeval, 6. augustil toimus inglise kunstniku Mimi Dearingu installatsiooni esitlus ja sellele järgnes kaks kanuutuuri. Teisipäevaõhtune üritus Narva veehoidla kanalite juures osutus sedavõrd populaarseks, et kanuutuuridele saamiseks viidi läbi loterii. Kokku tuli Saatkonna territooriumile poolsada huvilist, kes kanuuga sõitmisele osalesid ka varjude joonistase töötoas.

"Saatkond" asub Kulgus endisel Kreenholmi pumpla territooriumil. Projekti tiim on seda muutmas omamoodi loome- või kunstidaatšaks, kus nii kohalikud kui välismaised kunsti-inimesed saaksid suvitada. Sel aastal toimub kolm kunstiresidentuuri, mille osalejad valiti konkursi teel 50 taotleja seast.

Äsja lõpetas oma loomingulise visiidi Mimi Dearing (Suurbritannia), kelle teosed kaasavad kohalikke kogukondi. Mimi lõi varjuskulptuuri "We open our arms to you", mis kannab endas ühtsuse ja kuuluvuse sõnumit.

Praegu on Narva Veneetsias taani kunstnik August Honoré Rønne (Taani). Tema projekt "Tuleviku lipp" sünnib pakutrükitöötubades, kus Kulgu kogukond saab luua endale oma lippe.

Peatselt jõuab piiri äärde Jila Svicevic (Ungari-Serbia), kelle projekt "Kinnipeetud Kulgus" koosneb pimedas helendavatest kalavõrkudest, mis räägivad kogukonna kalapüügipärandist.