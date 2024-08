Tartu Akadeemilise Meeskoori peadirigendiks sai Roland Viilukas

"Mulle meeldib mõelda Tartust kui oma sünnilinnast, kuigi tegelikult olen pärit Saaremaalt. Tartus sündis minus professionaalne muusik ning kuna ma sattusin juba üsna oma õpingute algfaasis dirigendina meeskoori ette, sai meeskoorimuusika minu muusikalis-geneetilise koodi fundamentaalseks osaks," ütles Roland Viilukas ja lisas, et hindab Eesti vanima meeskoori dirigeerimist suureks vastutuseks. "Äärmiselt muljetavaldav on koori pikk ja rikkalik loomelugu. Selleks peab tõepoolest dirigentidega vedama ja ei saa väita, et see vastutus veidi ei hirmutaks."

Dirigent näeb möödunud aastal Eesti Meestelaulu Seltsi konkursil A-kategoorias esimesele kohale tulnud kooris suurt potentsiaali ja soovib leida koorile uusi väljakutseid ning kogemusi. "Minu tulevikuvisioon lähtub suuresti TAMi rollist Eesti koorimuusika maastikul ja üldisemalt Eesti kultuuriruumis. Sellise taseme ja potentsiaaliga kollektiivi võimuses on luua sildu ning võimalusi ja suures pildis see on suund, mille eest ma kavatsen seista."

Roland Viilukas on sündinud 1988. aastal ning on selle aja jooksul jõudnud juhatada muuhulgas segakoori Noorus, Politsei- ja Piirivalveameti segakoori ja korporatsioon Rotalia meeskoori. 2017. aastast tegutseb ta lauljana Eesti Rahvusmeeskooris.

Karjääri koorijuhina alustas Viilukas Tartus Heino Elleri nimelises muusikakoolis. Koorijuhtimise bakalaureuse- ja magistrikraadi omandas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias vastavalt Tõnu Kaljuste ning Toomast Kapteni klassides.