"Kaheksa meeskoori kontsert" toob kokku pea 250 meeslauljat

Üritust korraldab Eesti Meestelaulu Selts (EMLS), mis tähistab "Kaheksa meeskoori kontserdiga" oma 35. tegevusaasta lõppu.

"Eesti Meestelaulu Seltsi 35. tegevusaasta, mis sai möödunud aastal alguse "Kuue meeskoori kontserdiga", on olnud väga toimekas. Üheks kaalukamaks ettevõtmiseks sellest hooajast võib pidada 2023. aasta novembris toimunud mees- ja noormeeste kooride võistulaulmist, mis tõi kokku 18 koori ning žürii hinnangul näitas, et meestelaul on elujõuline nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi poolest," kommenteeris EMLS-i eestvedaja Indrek Vijard.

"Meie kahe aasta pikkune traditsioon ei ole võrreldav küll laulupeoga, kuid see on meeskooride jaoks olnud ülioluline, sest tekitab palju ühtsustunnet ja annab võimaluse koosmusitseerida erinevate tasemetega kooridel. Ühtlasi loob see väga hea võimaluse esitada loomingut meeskoorimuusika klassikast, aga loodetavasti annab aina enam põhjust ka uudisteoste kirjutamiseks," lisas Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse liige ja tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori laulja Peeter Kesner.

13. oktoobril esitavad Estonia Kontserdisaalis laule meeskooride laulurepertuaarist tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor, Tartu akadeemiline meeskoor, Tallinna Ülikooli meeskoor, inseneride meeskoor, teaduste akadeemia meeskoor, Rahvusooper Estonia noormeestekoor, Eesti Rahvusmeeskoor ja meeskoor Homme.