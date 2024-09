Prantsuse filmitegijate rattaretkest läbi Baltimaade valmis dokfilm "Udumaades"

Aastaid jalgratastel mööda Ameerikat rännanud Sophie ja Jeremy kohtusid oma reisidel paljude põlisrahvastega, kuid neil tekkis küsimus, kas ka Euroopas on kultuure, kelle elu mõjutab tänaseni tugevalt loodus. Pärast põhjalikku eeltööd jõudsid nad Baltikumini, kus nad alustasid oma reisi 2023. aasta hilissügisel. Talv saabus nende jaoks aga ootamatult ning tihti tuli vändada läbi paksude hangede.

"On ilmselt raske ette kujutada, kui raske see tegelikult on. Lisaks sellele, et me sõitsime ratastega, elasime me ka õues. Magasime iga öö telgis, tegime tule üles ja panile laagri püsti. Seda on lihtne teha üks või kaks päeva, aga viis kuud järjest on juba veidi keerulisem," rõhutas kaasrežissöör Jeremy Vaugeois ja kinnitas, et sa pead olema iseenda suhtes karm, kõik peab olema hästi planeeritud ja jalgratas peab olema hästi pakitud.

"Udumaades" fookuses on põhiliselt Leedu ja Eesti, kus nad uurisid lähemalt, millised põliskombed on siinsete rahvaste jaoks endiselt olulised. Kui esialgu pidasid siinsed inimesed neid lihtsalt kaheks hulluks prantslaseks, siis lõpuks olid siiski paljud valmis neile omad uksed avama.

"Me saime aru, kui oluline on mingite kogukondade jaoks see, et neid tunnustataks kui pärimuskultuuri esindajaid, eriti just Setomaal ja Võromaal," lisas režissöör Sophie Planque ja nentis, et nad said ka aru sellest, et ajalugu tuleb üha uuesti kirjutada. "Me ei tea tegelikult väga palju Seto kultuurist ja ajaloost."

"Udumaades" on jõudnud juba telekanali ARTE eetrisse ning hetkel liigub dokfilm mööda erinevad Prantsuse filmifestivale. Eestis saab filmi näha nii 5. septembril kinos Sõprus kui ka 12. septembril Tartu Elektriteatris.