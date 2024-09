Sakala 3 teatrimajas toimub teatrivõrgustiku Playon! minifestival

Euroopa Komisjoni toetatud suurprojektis on eri maade teatritegijad katsetanud gaming-meetodeid, harrastanud koodikirjutamist ja äpiehitust ning proovinud teatrivormi sulatada kõikvõimalikke uusi tehnoloogiaid. Projekti Eesti-poolne partner on VAT teater.

"Me tegeleme sellega, kuidas digitaalseid tehnikaid teatrilavale tuua. Digitaalsete tehnikate all mõtleme seda, mis võimaldab publikul interaktiivselt loo jutustamisel osaleda. Seda nimetatakse mittelineaarseks loo jutustamiseks ja selleks näitame Tallinnas mõningaid lavastusi. See ongi meie viimane kohtumine, sest viieaastane projekt lõpeb," selgitas projekti eestvedaja Dirk Nelder.