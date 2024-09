Michael Jacksoni karjäärile aluse pannud bänd The Jacksons esineb Õllesummeril

The Jacksons astub Õllesummeril üles koosseisus Jackie, Tito ja Marlon Jackson. Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson ütles, et maailma popmuusika ajalugu silmas pidades on tegemist kindlasti suurima staariga, kes Õllesummeri ajaloo jooksul festivalil esinenud on.

The Jackson 5 sai alguse 1964. aastal Indiana osariigis USAs, kus isa Joe Jackson lõi oma viiest pojast koosneva bändi. Ansambeli neli aastatel 1976-1981 ilmunud albumit olid kommertslikult väga edukad. 1984. aastal lahkus bändist edaspidi soolokarjäärile keskendunud Michael Jackson.

Viimane Jacksonite maailmatuur toimus 2013. aastal. Pärast seda on bänd kokku tulnud ainult spetsiaalseteks esinemisteks ja väiksemateks kontsertreisideks.

Festival Õllesummer toimub Tallinna Lauluväljakul 30. juulist 2. augustini 2025.