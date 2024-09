Suri The Jackson 5 asutajaliige Tito Jackson

Tito Jackson sündis 15. oktoobril 1953. aastal.

Ta asutas koos vendadega 1964. aastal bändi The Jackson 5. Lisaks Tito Jacksonile kuulusid perebändi Michael Jackson, Jermaine Jackson, Jackie Jackson ja Marlon Jackson.

Koosseis saavutas rahvusvahelise edu 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses, mil vennad andsid välja neli järjestikkust number üks hitti: "I Want You Back" 1969. aastal ja "ABC", "The Love You Save" ja "I'll Be There" 1970. aastal.

Michael Jackson lahkus ansamblist The Jackson 5 1975. aastal. Samal aastal hakkas bänd kandma nime The Jacksons. 1984. aastal ühines Michael Jackson vendadega, et minna bändi viimasele suurele turneele "Victory Tour". Pärast "Victory Touri" lõpetasid Jacksoni vennad suures osas ühise esinemise, kuid pärast Michael Jacksoni surma 2009. aastal on nad taas aktiivsemalt lavalaudadel olnud.

2016. aastal andis Tito Jackson välja oma esimese soolalbumi "Tito Time". 2021. aastal andis ta välja veel ühe bluusile orienteeritud albumi "Under Your Spell".