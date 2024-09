Keelesäuts. Kassiahastus

Keeleteadlane Kristina Koppel tutvustas Vikerraadio keelesäutsus, et joobejärgset haiglast seisundit märkiv sõna pohmelus on jõudnud eesti keelde vene keelest, kassiahastus aga saksa keelest.

Septembrikuus viiakse läbi iga-aastast kampaaniat "Septembris ei joo", millega ärgitatakse inimesi üles oma alkoholitarvitamist vähendama. On teada, et alkoholist loobumine parandab tervisenäitajaid, suurendab inimese energiataset ja parandab motivatsiooni. Aga mis juhtub, kui vastupidiselt alkoholist loobumisele sellega pisut liiale minna? Tõenäoliselt tabab teid siis joobejärgne haiglane seisund ehk pohmelus.

Sõna pohmelus on tõlkelaen vene keelest. Eesti keele ühendkorpuse andmeil kasutatakse pohmeluse asemel hoopis sagedamini selle kõnekeelseid sünonüüme pohmell ja pohmakas, näiteks lauses "Parim ravim pohmelli vastu on pohmelli vältimine" või "Hommikul ärkasin jälle rämeda pohmakaga". Hoopis harvem on kõnekeelne sünonüüm pohm, mida esineb ühendkorpuses vaid sajal korral, näiteks lauses "Laupäeva hommikul oli mul üle hulga aja tõeline pohm."

Pohmelusel on teisigi sünonüüme, näiteks kassiahastus ehk lühemalt lihtsalt kass, nagu näiteks lauses "Pärast reedest pidu oli ilge kass peal, ei tahtnud voodist tõustagi". Kassiahastus on tõlkelaen saksakeelsest sõnast Katzenjammer, mis viitab kasside ulgumisele. Sõna kasutatakse ka saksa keeles sageli pohmeluse sünonüümina, kuna selle all kannataja oiged meenutavad kasside ulgumist. Ühe kassiteemalise pohmeluse sünonüümi oleme saksa keelest laenanud veelgi – selleks on isaskassi tähistavast der Katerist tuletatud kaater, mis esineb tänapäeval harilikult korporantide keelepruugis, näiteks lauses "Kaatriks oldi valmis: vennastuspeo järgsel hommikul ootas korporante katel aurava supiga".