Sakala 3 teatrimajas esietendub Jaanus Rohumaa lavastatud "Venus karusnahas"

"Venus karusnahas" keerleb ümber naiselikkuse, mehelikkuse, võimu, alistumise ja domineerimise.

Alo Kõrve kehastab lavastuses dramaturg Thomast, kes otsib täiuslikku näitlejannat oma uude lavastusse.

"Võib tunduda, et sellised inimesed ei sobi üldse ühte ruumi kokku, sest siia saabub selline näitlejanna, kes on risti vastupidine sellele, keda minu kehastatud kirjanik otsib. Aga nagu inimeste juures tihti on – seal kusagil on ka inimese teistsugune pool peidus ja seda siis siin üksteise juures otsitakse ja leitakse. Lisaks aitab see naisnäitleja sel oma soovidega kinni jooksud lavastajal kummalisel moel avaneda. Ta laseb tal maailma ja iseennast uue pilguga näha," rääkis näitleja Alo Kõrve.

1869. aastal kirjutatud novell "Venus karusnahas" on austria kirjaniku Leopold von Sacher-Masochi tuntuim teos. Kirjaniku nimest on selle teose põhjal tuletatud ka sõna masohhism. 2010. aastal pani ameerika näitekirjanik David Ives teose tänapäevasesse vormi.

"See näidend on kirjutatud metoo liikumise haripunktis ja seda ka ette ennustanud. Ma tabasin ennast ühel hetkel igapäevaselt ajaloomuuseumis tööd tehes ja Eesti elu vaadates, et me ei saa enam ilma vastandamiseta, ilma binaarse opositsioonita, me nagu ei oskaks elada. Hommikul ärkad üles ja sinult küsitakse, kelle vastu sa oled või kummal pool müüri sa oled. See ongi selle näidendi aluseks," rääkis lavastaja Jaanus Rohumaa.

Novelli autor Leopold von Sacher-Masoch, näidendi autor David Ives, tõlkija Kristiina Jalasto, lavastaja Jaanus Rohumaa, kunstnik Joel Väli, helikunstnik Astra Irene Susi, valguskunstnik Targo Miilimaa (Eesti Noorsooteater), kostüümikunstnikud Susanna Belinda Kõgel ja Karl-Christoph Rebane. Osades Saara Pius ja Alo Kõrve (Tallinna Linnateater).