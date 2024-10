Lucinda Childs tõlgendab tantsuliselt nii Philip Glassi kui Arvo Pärti

Eestis jõudis kahel korral publiku ette tantsu-, muusika- ja videolavastus "Dancing Glass", mille koreograaf on tunnustatud Ameerika tantsija Lucinda Childs, kes on helilooja Philip Glassiga koos töötanud pea viiskümmend aastat.

Eesti Kontserdi kaasproduktsioonis toimuva tantsu-, muusika- ja videolavastuse "Dancing Glass" keskmes on helilooja Philip Glassi kaksteist klaverietüüdi, millele on antud uus muusikaline ja tantsuline tõlgendus. Lavastuse koreograaf Lucinda Childs'i seob Philip Glassiga pikk ühine ajalugu.

Erinevad kaasloojad toovad lavastusse Aafrika kajasid, Türgi muusika värve, aga ka Brasiilia ja Jaapani mõjutusi.

"Kui ma ammu aega tagasi, 1960ndatel alustasin, ei töötanud ma muusikaga. Ma töötasin vaikuses, alternatiivsete ruumidega, väga radikaalse ja mitte traditsioonilise tantsuteatri vormis. Aga siis nägin Robert Wilsoni töid ja tegin koos Robert Wilsoni ja Philip Glassiga ooperi "Einstein rannal". Glass on esimene helilooja, kellega ma koos töötasin, ma polnud kellegagi varem koostööd teinud. Ja ta on kõige olulisem," ütles koreograaf Lucinda Childs.

Eesti Kontserdiga seob neid ka varasem koostöö. Kui käesolevas lavastuses on Childs koreograafi rollis, siis eelmisel aastal Rooma ooperiteatris etendunud Arvo Pärdi ja Robert Wilsoni kontsertlavastuses "Aadama passioon" oli 84-aastane Childs tantsijana laval ühe peategelasena.

Childs ja Glass on mõlemad minimalistliku käekirjaga.

"Meil on mõlemal minimalistlik esteetika. See tähendab korduseid. Aga ka seda, et iial ei näe ega kuule täpselt samal kujul uuesti. Alati on väike erinevus. See on midagi, mida Glass kasutab väga ilusalt oma muusikas ja väga sarnane sellele esteetikale, mida mina kasutan oma koreograafias," ütles Childs.

"Dancing Glass" toimus Tartus Vanemuise kontserdilaval ja Tallinnas, Alexela kontserdimajas.