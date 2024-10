Tohvelmani auhinna laureaat Liisa Saaremäel: see on suur au

Helvi Tohvelmani nimelise auhinna laureaat Liisa Saaremäel ütles, et tal on hea meel, et keha ja füüsilist liikumist sellise auhinnaga tunnustada saab.

Üle aasta välja antava Helmi Tohvelmani nimelise auhinna laureaat on näitleja, etenduskunstnik ja lavastaja Liisa Saaremäel, kellele anti preemia üle Tohvelmani sünnikohas Väätsal.

Tohvelmani auhinna pälvib loominguliselt silmapaistev näitleja, kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust, või ka liikumisjuht, kelle liikumisseaded väärivad esiletõstmist.

Seekordse laureaadi valis žürii koosseisus Laine Mägi, Mari Abel, Ago Anderson ja Hilje Murel. Žürii iseloomustas tänavust laureaati Liisa Saaremäel kui teravat ja julget piiridel kõndijat. Helmi Tohvelman oli ballettmeister, koreograaf, tantsupedagoog, tantsija ja väga paljude näitlejate lavaliikumise õpetaja.

Saaremäele auhinna üle andnud žüriiliige Laine Mägi ütles, et laureaadi tunnuslauseks on "julge ja terav piiridel kõndija".

"See on suur tunnustus ja mul on väga hea meel, et keha ja füüsilist liikumist selle auhinnaga tunnustatakse. See on suur au," sõnas Saaremäel.

Von Krahli teatri trupiga liitunud Saaremäel on hetkel palju asju töös. "Lisaks oleme Keithy Kuuspuga arendamas uut lavastust Kanuti Gildi Saalis," lisas ta.

