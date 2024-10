Rüütelkonna hoones hakkab külalisi tervitama Laurentsiuse maaliseeria

Esimene, pühalikku mõõdet kandev maal asub esimese korruse avara peafuajee seinal. Teine, abstraktne, merele viitav teos ripub sama seina teisel küljel külastajate garderoobi alas.

Konkursile esitati 65 kavandit. Võidutöö maksumus on 110 tuhat eurot, mis on siiani kõrgeim hind avalikesse ruumidesse tellitud maalikunsti eest. Seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid.

"Mulle endale tundus, et siin võiks olla midagi Eesti loodusest, kuna ma ise ka parajasti tegelesin looduse teemaga. Teine mõte oli see, et kuna siin on kaks ruumi, siis need tööd võiksid omavahel olla mingis mõttes seotud, aga samas võimalikult erinevad. Ma arvan, et see õnnestus päris hästi," leidis kunstnik ise ning lisas, et kahe maali motiivistikud lubavad üksteist aimata.

"Kogu see maja on ajaloost läbi imbunud, see on igat pidi tunnetatav ja eriti selle suure maaliga, mis kohe fuajees on. Ma üritasingi olla kuidagi otsapidi selle ajaloolise maaliga seotud olla. Seal on juures mingi nõks, mis tuletab meelde vana kunsti ja samas on ta täiesti kaasaegne," lisas Laurentsius.