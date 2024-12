Allee galeriis on avatud Laurentsiuse maalinäitus "Maastik see ja teine"

Tallinnas Allee galeriis avatud Laurentsiuse maalinäitusel "Maastik see ja teine" on väljas kunstniku viimase aasta looming. Kahele korrusele jaotuval galeriipinnal näeb Laurentsiuse kahte üsna eriilmelist seeriat.

Ülakorrusel on suuremõõtmelised puuvilja-maailmad, allkorrusel kunstniku varasemast loomingust tuttavad abstraktsed lumememmed.

"Mõtlesin, et teeksin ja esitaksin kaht seeriat. Mõnes mõttes täiesti erinevad näitused. Alumisel korrusel on lumemehed maastikuga. Neid mulle väga meeldib teha, kui aus olla, kompositsioon on enam-vähem paigas, tinglik maastik on taustal ja ees on üksik lumemees. Ma lihtsalt lahendan seda väga erineval moel," ütles kunstnik Laurentsius.

"See on ikka sama sürreaalne võimas maastikupilt, mida väikestes formaatides lahendatakse täpsemate maastiku komponentide kaudu. Me näeme taevast, me näeme merd, me näeme maad. Suurtel piltidel esitab ta meile ühe täpselt defineerimata maastiku, mille ette asetab ta ühe kolossaalselt suure vilja," ütles kuraator Harry Liivrand.

"Nende tööde puhul mind väga võlub erinev pinnakatmistehnika ja see, kuidas ta mõningates läbimaalitud pindades on just nagu akvarellikunstnik. Need on nii läbipaistvad, nii õhulised ja samas on seal kõrval paksem lasseeritud kiht, mis jätab mulje peaaegu bareljeefist," ütles Liivrand.