Näituse "Ahvatlev geomeetria" fookuses on looja kunstiteoseks vormitud keha

Tallinnas Allee galeriis avatud Rene Kari näitusel "Ahvatlev geomeetria" on põhirõhk kunstniku viimase aasta maalikunstil, kus ta jätkab geomeetrilise abstraktsionismiga. Õlimaalide kõrval on näitusel väljas ka videoteos, mille fookuses on tänaseks 74-aastase looja kunstiteoseks vormitud keha.

15 õlimaali kõrval on näitusel väljas ka üha täienev fotosari "Miami Beach" ning hilissuvel valminud videoteos, mille mõlema fookuses on tänaseks 74-aastase looja kunstiteoseks vormitud keha. Kuraator Harry Liivranna sõnul on Kari kehakunsti projekt otsekui elukestev perfomance, millega ta üritab tõestada, et kui inimene tahab, võib ta säilitada oma välimuse nii nooruslikuna, et petab vaataja ära.

"Teiselt poolt sobitub ta suurepäraselt kontseptualistliku kunsti suurde jutustusse, kus tähtis on eelkõige protsess, see, milline tulem on, võib-olla tihtipeale vaieldav ja üldse mitte lõpetatud. Aga just see protsessuaalsus on kõige tähtsam. Sellisena võiks see projekt olla rahvusvahelistel kunstinäitustel üks kõige huvitavamaid ja mitmeti tõlgendatavamaid vaatamisväärsusi," ütles Liivrand.