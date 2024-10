Otseülekanne: ettelugemise päeval loetakse ja illustreeritakse eri rahvaste lugusid

Kell 9–14 loevad tuntud näitlejad ette muinaslugusid ja raamatukunstnikud ning loovad samal ajal kuuldule illustratsioone. Kultuuririkkuse aasta puhul on ettelugemise ja illustreerimise fookuses erinevate rahvaste lood.

Muinasjutte loevad ette Laura Kukk, Taavi Tõnisson, Rasmus Kaljujärv, Silva Pijon, Maarius Pärn, Kersti Heinloo, Grete Konksi, Tarvo Krall, Tiina Tõnis, Mari-Liis Lill, Britta Soll, Merilin Kirbits, Piret Krumm, Risto Vaidla. Nende lugemist illustreerivad Elina Sildre, Joonas Sildre, Tuulike Kivestu, Kristina Tort, Triin Paumer, Liisa Kruusmägi, Ats Allaste, Anni Mäger, Anu Kalm, Helena Pass, Reda Tomingas, Kirke Kangro, Takinada, Kadi Kurema ja Kertu Sillaste.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone leidis, et ettelugemine mängib kindlasti väga olulist rolli lapse keelelises ja vaimses arengus, kuid tegelikult on kõigil tore ja nauditav lugusid kuulata. "Ettelugemine on mõnus ajaviide, mis annab võimaluse kuulata, mõelda ja nautida sõnade lendu. Kindlasti aga ka keeleõppijale tajuda keele rütmi ning omandada uusi sõnu ja väljendeid. Meil on suur rõõm, et nii paljud näitlejad ja illustraatorid on valmis meie ettevõtmises kaasa lööma ning tooma seekord kuulajate ja vaatajateni maailma rahvaste lugusid."

Eesti Lastekirjanduse Keskus pani aluse ettelugemise päeva traditsioonile aastal 1994.