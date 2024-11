Pallase galerii uus näitus toob kokku noorema ja vanema põlvkonna skulptorid

Noorte tööd on inspireeritud vanemate kolleegide teostest ning loomingulistest vestlustest. Ehkki vormikeel näib esimesel hetkel vägagi erinev, tulevad pikemal süvenemisel välja ka ühisjooned. Väljapanek küsib, kuidas ja milliseid eelkäijate oskusi noortele edasi antakse.

"Oleme kujurite ühenduses tihti mõelnud, et kuidas side noorte ja heas mõttes vanade vahel ära ei kaoks. Siis tuli mõte, et päritud valgus on ka teema, mis seondub Tartu kultuuripealinna teemadega: milline on see valgus, mille me eelnevatelt põlvkondadelt võtame ja oma järglastele edasi anname," selgitas näituse kuraator, kujurite ühenduse liige Elo Liiv.

Pallase skulptuuritudeng Lotta Karoliina Räsänen märkis, et vanem generatsioon on pigem figuraalseid töid teinud, noored katsetav video ja valgusega. "Erinevust on näha, aga samas tundus minu valitud skulptoriga rääkides, et meid huvitavad samad teemad."

Näitus "Päritud valgus" on Pallase galeriis avatud novembri lõpuni.