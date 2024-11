Otseülekanne: raamatukoguhoidjate erialapäev "Kultuuri kaudu kogukonda"

Erialapäeval arutatakse ja jagatakse kogemusi sellest, kuidas raamatukogud saavad kultuuri kaudu aidata erivajadustega inimestel lõimuda kogukonda.

"Raamatukogud saavad kogukonnakeskustena teha väga palju selleks, et erinevad inimesed kokku tuua," selgitas Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm. "Meil on häid näiteid ja kogemusi, mida soovime jagada nii oma valdkonnale kui laiemalt. Tahame erialapäevaga edasi anda ka sõnumi, et raamatukokku on oodatud tõesti kõik inimesed."

Päeva esimeses pooles tutvustab riigi vaadet raamatukogude rollist erivajadustega inimeste toetajana Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Kultuuri kaudu kaasamisest räägib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Väärikate Ülikooli programmijuht Piret Aus. Sotsiaalteadlase vaadet kõigile mõeldud kogukonnast avab Tartu Ülikooli kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur Dagmar Narusson. Kogemuslugu erihooldekodude kogukonda viimisest jagab AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno. Päeva teises pooles räägivad praktikud erinevatest raamatukogudest ja sotsiaalhoolekandeasutusest erinevatest erivajadustega inimeste kaasamise kogemustest.

Kord aastas Tallinna Keskraamatukogus toimuv raamatukoguhoidjate erialapäev on pühendatud Aleksander Sibulale, kes oli Tallinna Keskraamatukogu direktor aastatel 1921-1950 ning eesti raamatukogunduse arendaja. 4. novembril tähistatakse Aleksander Sibula 140. sünniaastat.