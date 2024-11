Nouvelle Vague esineb kevadel Eestis

6. aprillil esineb Alexela kontserdimajas Prantsuse cover-bänd Nouvelle Vague. Tallinnasse jõuab bänd esinema oma viimase albumi "Should I Stay or Should I Go?" esitlustuuri raames.

2003. aastal alustasid Nouvelle Vague'i muusikud ja produtsendid Marc Collin ja meie hulgast lahkunud Olivier Libaux. Algne idee oli avaldada austust post-punk ja new wave muusikastiilidele ja loojatele, taasluues muusikute lemmiklugusid oma käekirja kasutades ning tehes seda tihti bossanova stiilis.

Bändiliikmed ja vokalistid on aastate jooksul küll vaheldunud, kuid Nouvelle Vague'i stiil on säilinud. Ka viimane album "Should I Stay or Should I Go?" jätkab sama mudelit, albumil antakse uus kõla mitmetele tuntud rock-lugudele, aga ka näiteks Dead or Alive'i loole "You Spin Me Round (Like A Record)".

Nouvelle Vague on varem korduvalt Eestis esinenud, näiteks 2016. aastal Rock Cafes ja 2021. aastal klubis Laev.