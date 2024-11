Mart Kangro tähistab suurt juubelit isikuraamatuga

Raamatu pealkiri on vihje Mart Kangro esimesele soololavastusele.

Raamatu esitlus toimub reedel pärast eriprojekti "Keskealine tantsuajalugu" esimest etendust, kus Mart Kangro näitab kokkuvõtlikult, mida ta viimase 30 aasta jooksul on teinud, kogenud, näinud ja avanud.

"Ma olen seda varem ka öelnud: ma teen kogu aeg ühte ja sedasama lavastust. Ma teen lavastust inimesest ja sellest ruumist, kus inimesed kokku saavad. See, kuidas me – nii vaataja kui etendaja – siin teatriruumis kohtume, see situatsioon on kõige suuremas fookuses," selgitas Kangro.

Kangro lisas, et tema tekstid ei ole kirjanduslikud tekstid. "Ma ei anna lavastuse tekste kergekäeliselt välja, sest need on mõeldud ikkagi esitamiseks. See saigi aluseks, et raamat võiks olla mingil määral portree minu lavastustele ja hakkasin seda ümber tekstide punuma. See on ka mingis mõttes performance," rääkis Kangro.