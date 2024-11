"Eesti rula loo" režissöör Ivar Murd: ma olin väga halb rulataja​

Ivar Murd ütles, et "Eesti rula lugu" sai alguse üle aasta tagasi, kui tal tekkis idee, et pagan, võiks teha dokfilmi sellest tegevusest, kultuurist ja kirest, mis on tema jaoks filmitegijana kõige olulisem olnud ehk see on rulatamine. "Minu jaoks filmitegemine sai alguse rulatamisest, ma olin väga halb rulataja ning kui me käisime oma kambaga sõitmas, siis ma üritasin end kasulikuks teha, filmisin neid ja panin selle hiljem kokku."

"Meil ei olnud Eestis dokfilmi rulatamisest ning võiks selle kuidagi kokku pakendada ja rääkida Eesti rula lugu, sest minu jaoks oli selles väga palju uut, kõik sai alguse enne 1980. aastaid ja meil olid Visu meeskonnad, kellel olid enda kaalu järgi tehtud spetsiaalsed fiiberlauad või kuidas 1990. aastal maksis rulalaud veerand kellegi palgast," selgitas ta.

Murd rõhutas, et neil ei oleks filmi sellisel kujul, kui nende kätte poleks jõudnud legendaarse rulataja Juri Loginovi kassette. "Meil vedas, et ta oli alates 1993. või 1995. aastast filmida midagi VHS-kassettidele ning ainult tänu sellele oli meil võimalik seda lugu niiviisi rääkida."

"Rulatajad on alguses ikka skeptilised, et teete rulatamisest dokki, et kas see on mingi nõme asi, aga siis seletad, et see võiks olla lahe ka rulatajate enda jaoks, see võiks olla dokk, mis on tehtud rulatajate poolt rulatajatele, aga mis tutvustaks teemat ka laiemalt ning see võiks olla huvitav ka väljaspool skeene inimesi," mainis ta ja lisas, et lõpuks said nad tänu sellele videosid ka teistelt rulatajatelt.

"Ma loodan, et see film pakub huvi teistele Balti riikidele, see on asi, mis meid ühendab, meil on ajalugu üpris sarnane ja ma kujutan ette, et neid ühiseid jooni on seal päris palju," tõdes ta ja mainis, et filmi tehes ta mõistis, et 1990. aastatel oli Balti riikide omavahelist liikumist. "Tüübid käisid Lätis sõitmas ja võistlema ning sealt rulavideosid, kujuta ette, sa sõidad Lätti, et tuua sealt rulavideo, mida sa tahad lihtsalt vaadata."

Samas loodab Murd, te seda filmi vaadatakse Põhjamaades. "Meie kogemus on eksootiline ja huvitav, sest kõik see, mis siin 1990. aastate alguses rulatamises toimus ja kuidas põhimõtteliselt nullist ehitati asi uuesti üles, näitab seda, et need inimesed, kes sellega tegelevad, tahavad sellega väga tegeleda ja neil on sellesse väga palju uskuda," sõnas ta ja kinnitas, et kõige huvitavam on vaadata inimesi, kellel on suur kirg.