Saatesari "PÖFFi kaheksa ja pool" tutvustab taas festivali telgitaguseid

Avasaates saab muuhulgas sõna festivali direktor Tiina Lokk, kes räägib festivali tulevikust ja võimalikest rasketest otsustest, mis lähiajal vastu tuleb võtta. Ivar Murd räägib saates oma uues dokfilmist "Eesti rula lugu", režissöör Meel Paliale ja näitleja Mihkel Kuusk saavad sõna seoses uue mängufilmiga "Pikad paberid". Kaisa Potisepp teeb koos festivali tegevjuhi Mikk Granströmiga tuuri ka PÖFF-i kontoris ning näitab, kuidas saab kokku festivali seansside kava.

Igasse saatesse jagub ka rohkelt filmisoovitusi, teise hulgas annavad omapoolseid näpunäiteid Tristan Priimägi, Aurelia Aasa, Maria Ulfsak, Ralf Sauter, Tõnu Karjatse jt.

"Pimedate Ööde filmifestival võib filmikaugema inimese esialgu ära ehmatada, kuna valikuid on palju ja võimalusi, kuidas festivalile läheneda, on kümneid, seega kõiksugu soovitused ja juhised on asendamatud," ütles saatejuht-toimetaja Kaspar Viilup ja lisas, et "PÖFFi kaheksa ja pool" ei üritagi seega anda festivalist ammendavat pilti. "Pigem joonistame kolme saatega välja ühe võimaliku teeraja, mida mööda läbi PÖFFi liikuda."

Saatejuhid Kaspar Viilup ja Kaisa Potisepp, režissöör Urmet Piiling, produtsent Laura-Liisa Veiler.

"PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris kolmel järjestikusel laupäeval. Avasaade jõuab vaatajate ette 9. novembril kell 20.35.