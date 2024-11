Sipelga ja Yohan segavad uuel albumil "Tere, Kaine Eesti!" räppi trummi ja bassiga

Esmaspäevast digiplatvormidel ja detsembrist ka vinüülil ilmuva albumi andis välja plaadifirma Legendaarne Records. "Album on minu jaoks isiklik ning kirjeldab ühte keerulist eluetappi, mille seljatamise käigus need lood sündisid," selgitas lugude sõnalist poolt Sipelga.

Yohani sõnul leiab ilmuvalt albumilt väga erinevaid stiile. "Sipelga julgus ja oskus eluraskused läbi kerge huumoriprisma sõnadesse panna oli mulle tõeliseks inspiratsiooniks. See andis tõuke tuua kogu album kuulajateni läbi erinevate žanrite. Lähenesime vabalt ja kätt ei pannud ette mitte ühelegi ideele." ütles Yohan ja lisas, et albumil on nii rütmikamaid trummi ja bassi lugusid kui ka meremehelaule.

Veidi alla poole tunni vältavalt albumilt leiab 11 lugu, millest ühel teevad kaasa ka Genka ja Jaak. Produtsentidest ulatas abikäe ka Wholio. Artistid esitlevad uut albumit Tallinnas 14. novembril lokaalis Suhe.