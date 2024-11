Eesti muuseumid avavad uudishimupäeva puhul oma hoidlate uksed

Tartu Linnaajaloo Muuseumi hoidlas võib sel päeval näha praeguse Ülikooli 15 kinnistu hoovi alal asunud jäätmekastist leitud 14. sajandist pärinevat plokkflööti. See on üks kolmest praeguseks teada olevast keskaegsest plokkflöödist ning ainus, mis endiselt mängib.

Eesti Maanteemuuseumis saab teada, mis saab esemetest, mis "Peedist pesumasin" näitusele ei mahtunud ning Tallinna linnamuuseumi hoidlaruumis saab näha keskajast pärit haruldasena säilinud majasisest veekaevu.

"Kultuuripärandi kogumine ja säilitamine on muuseumi põhiülesandeid. 94% Eesti inimestest peab kultuuripärandi säilitamist järeltulevatele põlvedele oluliseks, kuid harvem räägitakse avalikult nendest tegevustest ja töödest, mis on seotud kogude säilitamise ja uurimisega. Samuti ei ole laialdaselt teada, millised on muuseumide vajadused ja väljakutsed, et tagada hoidlates talletatud pärandi säilimine," selgitas Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste, kelle sõnul on muuhulgas eesmärgiks tutvustada muuseumi põhitöö neid aspekte, mis jäävad tavaolukorras muuseumikülastusel varjatuks ning muuseumile majanduslikku tulu ei too.

Uudishimupäeva raames korraldatavad tuurid on eelregistreerimisega, sissepääs tavapärase piletihinnaga. Uudishimu päev on presidendi algatus, mida esimest korda tähistati 2022. aasta 17. novembril, päeva eesmärk on väärtustada uudishimu kui elukestva õppimise alust.