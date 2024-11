MUBA-s esietendub loodusjõududest inspireeritud lavastus "Torm"

Publiku ees on kokku 22 noort muusikut ja 22 tulevast balletiartisti. Loodusjõududest inspireeritud "Torm" teeb kummarduse barokiajastu suurmeistrile Antonio Vivaldile, kelle looming kõlab nii kammerkoosseisu kui kitarriorkestri esituses. Aastaaegade vaheldumise rütmidest on kantud lavastuse balletiosa, mida saadab Vivaldi muusika Max Richteri töötluses.

"Mind inspireerisid väga natukene muudetud aastaajad ja Antonio Vivaldi helilooming," selgitas koreograaf-lavastaja Helen Veidebaum. "Mul tekkis soov klassikalist tantsu pisut segada, tuua sisse kaasaegsemaid liigutusi ja näidata, kuidas teha kaasaegset tantsu varvastel. Alguses oli see lavastatud varvaskingadeta, aga siis vaatasime, et siin annab seda kenasti kombineerida ja nii see läks."