Kümnes pianistide konkurss toob publikuni uue pianistide põlvkonna

Eesti pianistide konkursi juured ulatuvad 1968. aastasse. Viimasest Eesti pianistide konkursist möödub tänavu viis aastat – selle aja jooksul on peale kasvanud uus pianistide põlvkond, kellele pakub sündmus võimaluse end proovile panna.

"Algaval konkursil saame taas nautida klaveri lummust läbi noorte tulevikumuusikute meisterlikkuse, kus muusikalised kõrghetked põimuvad konkursi põnevuse, pinge, eneseületuse ja õnnestumisega tõeliselt erakordseteks elamusteks nii lavalolijatele kui kaasaelajatele," sõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, klaveri professor ja žürii liige Ivari Ilja.

Konkurss koosneb kolmest voorust: esimene voor sisaldab traditsiooniliselt polüfooniat, klassikalist suurvormi ja etüüde, võimaldades osalejatel end mitmekülgselt näidata. Teises voorus esitavad osalejad muusikat vähemalt kahes erinevas stiilis vabal valikul ning kohustusliku teosena konkursiks heliloojalt tellitud teose. Interpreedil on vabadus koostada kava, mis avab tema muusikalist natuuri võimalikult mõjuvalt. Kolmas voor on finaal, kus parimatel osalejatel on võimalik esitada tuntumaid klaverikontserte koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Žüriisse kuuluvad Aaron Shorr (žürii esimees) Šoti Kuninglikust Konservatooriumist, Zbignievas Ibelgauptas Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiast, Juris Kalnciems Läti Muusikaakadeemiast, Ivari Ilja ja Mati Mikalai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.

Kõik voorud toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.