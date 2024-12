Animatsioon "Vaiana 2" kogus avanädalavahetusel üle 24 000 külastuse

Kinotabeli teise koha hõivas Raul ja Romet Esko komöödia "Mind on kaks", mis kogus oma esimesel nädalavahetusel 5692 külastust.

Eelmise nädalavahetuse populaarsuselt kolmas film oli Ridley Scotti "Gladiaatori" järg, mis kogus 4347 külastust. Ajalooline märulifilm on kolme nädalaga kogunud 36 599 külastust.

Neljandat nädalat püsib tabelis jõulumärul "Koodnimi Punane", mis on kogunud 19 921 vaatajat. Teist nädalat kinolevis olevat "Ketserit" on vaatamas käidud 3971 korda. Jaak Kilmi "Vari" on seitsme nädalaga kogunud 490 093 külastust ning Venomi-saaga kolmas osa "Venom: viimane tants" on kuue nädalaga meelitanud kinno 44 072 filmisõpra.