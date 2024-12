Muusikal "Wicked" kogus avanädalal Eesti kinodes üle 5000 külastuse

Ainsa uue tulijana mahtus filmitabelisse veel Eesti-Soome koostöös valminud mängufilm "Rakett", mis kogus 879 külastust. Filmi režissöör on Miia Tervo.

Filmitabeli tipust leiab aga animatsiooni "Vaiana 2", mis on kogunud kahe nädalaga 42 300 külastust. Vendade Eskode täispikk debüüt "Mind on kaks" on kahe nädalaga kogunud 10 468 külastust.