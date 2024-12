Disainimuuseumi näitusel astuvad EKA magistrandid dialoogi vanema põlvkonnaga

Idee tuli kunstiakadeemia taidestuudiumilt, kes soovis tutvustada noortele disaineritele nende eelkäijate loomingut. Tudengid astusid aga sammukese kaugemale ning andsid nähtule konkreetse tagasiside, igaüks oma huvidest ja käekirjast lähtuvalt.

"Need sekkumised ise on tõesti eriilmelised, mõni tudeng on otseses dialoogis mõne tööga, leidnud sobiva teose. Mõni suhestub oma perekonna pärandiga, on otseseid sekkumisi vitriini, et mõtestada ümber, mida muuseum teeb ja millised need esemed kunagi varem on olnud," selgitas ETDM-i kuraator Sandra Nuut.

Väga isiklikku lähenemist pakub näiteks taidestuudiumi magistrant Hannah Segerkranz, kes valis dialoogipartneriks oma vanaema Maie-Hele Segerkrantzi 73. aastal ARS-is puhutud vaasikomplekti. "Ma valisin ühe detaili, milleks on klaasniidi lisamine vaasi suule, pöörasin selle tagurpidi ja tegin seeria pokaale, mis lähtuvad kaudselt tema vormikeelest, aga on palju eksperimentaalsemad," selgitas Segerkrantz.

Nuudi sõnul on radikaalsemaid lähenemisi. "Näiteks Rait Lõhmus on vaadanud Tarbeklaasi pärandit või toodangut 1970. aastatest ja puhunud ümber meile tuntud Valli sarjast mõned kannud ja klaasid. Selline ümbermõtestamine, aga teistpidi ka täiesti kaasaegse kihi loomine. Näeme meie uue kunstnike ja disainerite põlvkonna mõtteid," rääkis Nuut.

Lõhmus näeb oma tööd kui koostööprojekti. "Kuna ma olen oma magistritöös juba tegelenud just valmis vormi ümbervormimisega, siis näen praeguses töös justkui eelneva autori ja minu koostööprojekti. Mõtestan ja näen seda kui olemasoleva ja loodu esiletõstmist, väärtustamist.

Näitusel "Valitud sekkumised" osalevad Sofiya Babiy, Iohan Figueroa Rojas, Rait Lõhmus, Juulia Aleksandra Mikson, Alyona Movko-Mägi, Katariin Mudist, Maarja Mäemets, Kati Saarits, Hannah Segerkrantz ja Elias Sormanen.

Tudengite valitud sekkumised on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi püsinäitusse peidetud kuni 26. jaanuarini.