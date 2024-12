Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

"Pärand on meie kollektiivne mälu ja identiteedi alus, võimalus eristuda ja esile tõusta. Mida rohkem meie inimesed maailma näevad ja klaasist kõrghoonete vahel jalutavad, seda enam oskame me oma unikaalset pärandit väärtustada. Siinjuures on riigi teenistuses olevatel inimestel eriline vastutus ja võimalus olla eeskujuks. Kui riik tegutseb teadliku ja hooliva omanikuna, investeerides pärandihoidu, korrastades talle kuuluvaid hooneid ning väärtustades nende tähtsust, inspireerib ja motiveerib see ka teisi omanikke oma pärandit hoidma," sõnas kultuuriministeeriumi nõunik kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes Märt Volmer galaõhtu avasõnades.

Muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid valis välja ekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mille juht on Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.

2024. aasta muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid on:

Hästi restaureeritud mälestis: Eestimaa rüütelkonna hoone

Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis: Kuressaare Vanalinna Kooli hoone

Hästi restaureeritud interjöör: Saaremaa muuseumi Kuressaare linnuse uuenemise esimene etapp (põhikorrus ja sissepääs)

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste projektirahaga restaureeritud hooned: Evald Okase muuseum, Haapsalu

Hästi taastatud või restaureeritud detail või hoone osa: Vessiku talu tuuliku pea, Saaremaa

Uus ajaloolises keskkonnas: Jussi tall (elamu), Märjamaa

Hästi restaureeritud kunstipärand: Eestimaa rüütelkonna hoone plafoonmaal

Pärandi tutvustaja: Õisu mõisa hoidjad ja ajaloopärandi tutvustajad Eve Kuningas ja Valdur Mets

Pärandit väärtustav kohalik omavalitsus: Tori vallavalitsus (Sindis asuva Pärnu mnt 51 hoone eest)

Parim päranditrükis: "Eesti linnaehituse ajalugu 2", koostanud Epp Lankots ja Triin Ojari. Autorid: Mart Kalm, Karin Hallas-Murula, Lilian Hansar, Henry Kuningas, Epp Lankots, Madis Tuuder, Triin Ojari, Riin Alatalu, Kaja Pae, Toomas Tammis, Keiti Kljavin, Maroš Krivý ja Kaija-Luisa Kurik. Eesti Kunstiakadeemia 2024

Aasta leid: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse kogudus – väliskrohvis säilinud gooti kirjas aastaarv ja friis

Aasta tegu: sihtasutuse Virumaa Muuseumid Rehbinderi maja interjöör ja mööbliajaloo näitus "Toolile nõjatudes. Luksust ja lihtsust keskajast Lutherini"

Pärandi uurija: Kaido Peremees

Elutöö auhind: Heige Peets