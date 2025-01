Jaan Martinson järjestas eelmise aasta kümme parimat kriminulli

"Ma loen aastas umbes 150 raamatut ja selle põhjal pidin valiku tegema. Siit võis mõni raamat ka välja jääda, sest umbes 250 krimkat on ilmunud, aga ma loen muid raamatuid ka, " ütles kriminullide austaja Jaan Martinson.

10. Daniel Silva "Kollektsionäär"

"Raamatu peapersoon on Iisraeli spioon, kes on ise kunstnik ja restaureerija ning siin ta tegutseb kunstivallas. Raamatus selgitatakse ära, miks inimesed varastavad kunsti, kui nad seda mitte kunagi näidata ei saa," kommenteeris Martinson.

9. David McCloskey "Damaskuse jaam"

"Taas spiooniromaan ja tähtis on see, et McCloskey on ise CIA-s töötanud ja andnud ka Ameerika presidendile memosid, ehk kõik, mis ta kirjutab, on nii autentne, kui olla saab, aga see on päris karm raamat," tõi Martisnon välja.

8. Liza Marklund "Tormimägi"

"See läheb küllaltki tõsiseks krimkaks, nagu Dostojevski kanti," tõdes krimkafänn.

7. Steve Cavanagh "Tehing surmaga"

"Cavanagh`i tuleb alati lugeda, sest see on tal kolmas raamat ja kõik on täiesti eripärased raamatud. Selles raamatus on kaks naist, mõlemal on laps surnud ja teatakse, kes on selle taga. Ühel olid liiga head advokaadid, teise kohta ei olnud tõendeid. Naised saavad kokku ja teevad Hitchcock`i tehingu, mina tapan selle ära ja sina teise. Aga asjad ei ole sugugi nii lihtsad, vaid palju keerulisemad kui Hitchcock`il," lisas Martinson.

6. Adele Parks "Võidupilet"

"Lugesin raamatu läbi ja nüüd ma ei osta täiesti kindlalt enam mitte ühtegi loteriipiletit. Raamatus on tegelasteks sõpruskond, kes ostab iga nädal teatud kindlate numbritega piletid ja võidetakse 18 miljonit. Aga mis juhtub inimesega, kes saab 18 miljonit naela? Seda tunnet ise tunda ei tahaks. Sa arvad küll, et sul on meeletult palju raha, aga..," ütles Martinson.

5. John Grisham "Vahetus"

"Tema on ju kohtu- ja juriidiliste romaanide autor. Siin tegutseb seesama Mitch, kes oli kuulsas raamatus ja filmis "Firma". Nüüd on 15 aastat mööda läinud ja ta töötab väga tugevas advokaadibüroos, kus üks advokaat röövitakse. Umbes seal kandis, kus rööviti kunagi Eesti jalgratturid. Raamatus kirjutab ta väga täpselt, kuidas neid inimesi tagasi saadakse," selgitas Martinson.

4. Anders Roslund "Põgenemine"

"Siin on taas infiltreeruja, endine pätt ja kaabakas, kes satub vanglasse ja tal on vaja sealt pääseda. Ta pääsebki, ja see on hästi põnevalt ja ägedalt kirjutatud," tõi krimkafänn välja.

3. Gareth Rubin "Liivakell"

"Ääretult eripärane raamat. Siin on kaks raamatut ühes. Ühes toimub tegevus 1880. aastatel Briti saarel ja teise raamatu tegevus 1930. aastal Ameerikas ja need kaks raamatut haakuvad niivõrd hästi kokku. Ükspuha kummast raamatust sa pihta hakkad. Arvatakse, et lugemist tuleks alustada vanemast osast, aga mina tegin vastupidi ja sobis ka briljantselt."

2. Leena Lehtolainen "Vandemurdja"

"See on kahe inimese kokkupuude, maaema elab looduses ja siis on üks härrasmees, keda tahetakse maha lüüa. Looduse keskel, täiesti põlismetsas toimuv krimka, aga need on soomlased, kes korraldavad asju," kommenteeris Martinson.

1. Michael Connelly "Öine vahetus"

"Ma pole ameeriklasi kaua esikohale valinud, mind paelus see tegelane, politseineidis Renée Ballard, kes tegutseb Los Angeleses ainult öösiti, elab telgis, käib surfamas ja lahendab kuritegusid. Kõige huvitavam osa on see, kuidas politsei tegutseb Los Angeleses," tõi Martinson välja.

Eesti raamatutest tõi Martinson välja Dagmar Raudami Haapsalu krimka "Uppunud pruut", Indrek Hargla "Mõisa köis" ja Katrin Pautsi "Valge aiaga maja".

"See Pautsi raamat on esimene tõsine Eesti psühholoogiline thriller nagu neid kirjutatakse, näiteks "Kadunud", "Naine aknal", "Naine rongis". Minevikus ja olevikus toimuvad lood, mis on Pautsi endaga ka väidetavalt seotud," ütles Martinson.