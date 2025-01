Tristan Priimägi "Eesti lugudest": selliseid kompamisi on alati vaja

Jaanuaris jõuab ekraanile neli esimest filmi, millest kaks on võtnud luubi alla Eestimaal elavate vene juurtega inimeste elu ja identiteedi küsimused.

"See teema on natukese haaval rohkem lahti läinud, aga endiselt võiks need sammud kiiremad olla. Ütleme ausalt, et vaikiv pool Eesti ühiskonnast saaks oma mõtteid rohkem avaldada. Ka nende filmide puhul on irooniliselt tegijateks eestlased, kes püüavad oma kõneisikute kaudu eesti venelase fenomenile pihta saada," ütles filmikriitik Tristan Priimägi.

Indrek Spungini "Kodustatud venelased" (eetris 12.01) jälgib meie keskel elavate vene juurtega tuntud inimeste käekäiku, kes erinevalt paljudest kaasmaalastest on leidnud tee eestlaste südametesse. Margus Jõemägi film "Narvas kinni" (eetris 26.01) üritab noortebändi näitel piiluda Narvas elavate noorte hinge.

"Selliseid kompamisi on alati vaja ja neid võiks regulaarselt tulla. See on integratsiooni teel oluline samm," lisas Priimägi.

Sarja avas läinud pühapäeval Madis Ligema film "Puugid või inimesed", kus fookusse on tõstetud pisikese ohtliku putuka koht meie elus ja mütoloogias.

"Üks filmidest, mis mulle endale väga korda läks, räägib läinud aastal rüütelkonna hoone laest leitud hiiglaslikust plafoonmaalist, mis on tõeline raamatukoguhoidjate "Da Vinci kood". Äärmiselt nohiklikus ja tagasihoidlikus võtmes väga põnev lugu," kiitis Priimägi Maria Uppini filmi "Aja puudutus" (eetris 19.01), mis uuribki professor Hilkka Hiiopi eestvedamisel ootamatult päevavalgele tulnud teose päritolu.

"Kui eesti lood peaksid olema justkui Eesti ühiskonna kroonika, siis on hea, et üldisemate teemade kõrval on üritatud tabada ka hetke või momenti, ja selle maali leidmine on Eesti kultuuri ja kunsti elus murrangulise tähtsusega sündmus," leidis Priimägi.

Kõik filmid on järelevaadatavad Jupiteris.